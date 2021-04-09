Новый серийный самолет Ил-96-300 совершил первый испытательный полет

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Первый полет очередного серийного самолета Ил-96-300, построенного в ПАО "Воронежское авиационное самолетостроительное общество" (ВАСО, входит в состав ОАК госкорпорации "Ростех"), состоялся в пятницу. об этом сообщила пресс-служба Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).

В настоящее время самолет проходит цикл заводских испытаний для последующей передачи заказчику.

При полете на высотах от 5 тыс. до 9 тыс. метров выполнялась проверка устойчивости, управляемости воздушного судна, работоспособности всех его систем и силовой установки. Во время снижения проводилась проверка радиотехнических средств захода на посадку. Продолжительность полета составила около двух часов. Полетное задание было выполнено полностью.

В сообщении отмечается, что воздушное судно соответствуют европейским и международным стандартам. В частности, на самолете установлен модернизированный пилотажно-навигационный комплекс, а также применена новая технология окраски, которая обеспечивает дополнительную защиту планера.

"Программа Ил-96 традиционно обеспечивает основную загрузку завода. Около 70% работников предприятия заняты именно на этом проекте. Сегодня мы стабильно обеспечены заказами по программе Ил-96", - приводятся в сообщении слова управляющего директора ВАСО Фарита Шарафеева.

Ил-96-300 предназначен для перевозки пассажиров на авиалиниях большой протяженности. Согласно финансовому отчету ВАСО за первое полугодие 2020 года, всего на ВАСО было произведено 23 самолета этого типа, десять из которых были переданы в специальный летный отряд "Россия" (в их числе – президентский борт), четыре – авиакомпании Cubana de Aviacion, один из которых предназначен для перевозки первых лиц Кубы.

ВАСО в настоящее время занимается производством Ил-96. В рамках кооперации авиазавод изготавливает агрегаты для гражданских самолетов Superjet 100, МС-21 и военно-транспортного Ил-76МД-90А. Кроме того, на заводе ведется подготовка к опытно-конструкторским работам для изготовления агрегатов самолета Ил-114 и подготовка к серийному производству самолета Ил-112В – первого военного транспортника, разработанного в России "с нуля" в постсоветский период.