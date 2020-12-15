Самолет МС-21 совершил первый полет с российскими двигателями

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Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Среднемагистральный пассажирский самолет МС-21 совершил первый полет с российским двигателем ПД-14, сообщила пресс-служба "Ростеха". Полет продолжался 1 час 25 минут.

Самолет вылетал с аэродрома Иркутского авиационного завода – филиала ПАО "Корпорация "Иркут"" (входит в "Ростех"). Им управляли летчики-испытатели Василий Севастьянов и Андрей Воропаев, а также инженер-испытатель Александр Соловьев. Полетное задание включало проверку режимов работы силовой установки, устойчивости и управляемости самолета, а также работы его систем.

Гендиректор "Ростеха" Сергей Чемезов через пресс-службу назвал полет "результатом объединения двух важнейших программ гражданского авиастроения России – самолета МС-21 и двигателя ПД-14".

"Усилиями ученых, конструкторов, инженеров, рабочих создается лайнер нового поколения, который возвращает нашу страну в высшую лигу мировой авиации", – сказал он.

Глава Минпромторга Денис Мантуров назвал полет результатом "последовательной государственной политики в области развития высокотехнологичных отраслей" и плодами труда "десятков тысяч человек, работавших на предприятиях авиадвигателестроительной отрасли". По его словам, в результате усилий государства в стране сформировалось новое поколение конструкторов и производственников.

О том, что экспериментальный полет состоится до конца года, Мантуров говорил 27 ноября. Он тогда предполагал, что это произойдет 17 или 18 декабря.

МС-21 - среднемагистральный пассажирский самолет, создаваемый предприятиями "Ростеха". Он будет выпускаться как с российскими ПД-14, так и с американскими PW1400G от Pratt&Whitney.

Образцы с импортными двигателями уже проходят летные испытания. Начало их серийных поставок неоднократно переносилось, по последним официальным данным, оно ожидается в конце 2021 года. Одной из причин были санкции США в отношении компании "Аэрокомпозит", из-за которых прекратились поставки композиционных материалов для самолета. Российским поставщиком компонентов выбран завод "Росатома" в ОЭЗ "Алабуга". Комментируя ситуацию, президент Владимир Путин называл действия западных поставщиков "хамством".

ПД-14 - базовый турбовентиляторный двигатель с тягой на взлете от 9 до 18 т, создается предприятиями Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК, входит в "Ростех") .