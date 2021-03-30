Лёгкий транспортник Ил-112В спустя два года снова поднялся в небо

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Легкий военно-транспортный самолет Ил-112В совершил второй полет спустя ровно два года после первого, сообщили в пресс-службе Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК).

"30 марта продолжилась программа летных испытаний легкого военно-транспортного самолета Ил-112В, построенного в рамках контракта с Минобороны России. Полет осуществлялся на аэродроме воронежского авиастроительного предприятия ПАО "ВАСО" (в составе ОАК госкорпорации "Ростех")", - заявили в пресс-службе.

"В ходе полета проверялись режимы работы силовой установки, устойчивость и управляемость самолета, работа его основных систем. Полет продолжался около 30 минут и прошел в штатном режиме. По словам командира экипажа, полетное задание выполнено", - сказали в ОАК.

Ил-112В - первый военно-транспортный самолет, разработанный в России "с нуля" в постсоветский период. Он должен заменить устаревающий парк Ан-24 и Ан-26.

Как сообщал "Интерфакс", первый и единственный до этого момента полет Ил-112В состоялся ровно два года назад - 30 марта 2019 года.