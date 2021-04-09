McDonald's впервые сократил годовую выручку в России

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - McDonald's в 2020 году впервые сократил выручку в России, следует из данных его российских операционных структур по РСБУ.

Общая выручка четырех "дочек" McDonald's по итогам прошлого года снизилась на 2,8%, до 100,354 млрд рублей с 103,29 млрд рублей в 2019 году.

В частности, ООО "Макдоналдс" сократило выручку на 0,8%, до 57,957 млрд рублей, ЗАО "Москва-Макдоналдс" - на 4,3%, до 18,015 млрд рублей.

Выручка ООО "СРП" упала на 7,8%, до 14,612 млрд рублей, ООО "ЮРП" - на 4,4%, до 9,77 млрд рублей. Эти компании объединяют предприятия быстрого питания McDonald's на юге и северо-западе России, они были созданы в 2018 году для упрощения управления активами в разных регионах. В конце 2020 года McDonald's создал "дочку" для развития на Дальнем Востоке - ООО "ДВРП" (за прошлый год компания отразила выручку в 23,58 млн рублей).

Сеть McDonald's в России также развивается по франчайзингу. Самым крупным по выручке франчайзи является ООО "Региональная сеть предприятий питания" (СПП). Выручка этой компании по итогам 2020 года выросла на 2,8%, до 11,864 млрд рублей. Выручка другого партнера сети - ООО "ГиД" - также увеличилась (на 6,9%, до 1,32 млрд рублей). Еще один франчайзи - ООО "Развитие Рост" (структура ПАО "Росинтер Ресторантс Холдинг") - сократил выручку (на 29,8%, до 511,65 млн рублей).

Общая выручка сети McDonald's в России (с учетом показателей четырех корпоративных структур и трех франчайзинговых) в прошлом году сократилась на 2,3%, до 114,05 млрд рублей (в 2019 году этот показатель вырос на 18,9%).

Несмотря на снижение выручки, основная операционная структура McDonald's в России - ООО "Макдоналдс" - увеличила прибыль на фоне оптимизации расходов. Валовая прибыль компании в 2020 году выросла на 23,5%, до 9,484 млрд рублей. Коммерческие расходы снизились на 2,4% (до 2,793 млрд рублей), управленческие - на 3,3% (до 1,184 млрд рублей). Прибыль от продаж повысилась на 53,3%, до 5,507 млрд рублей, чистая прибыль - на 17,1%, до 3,349 млрд рублей.

Чистая прибыль ЗАО "Москва-Макдоналдс" в прошлом году снизилась на 17,7%, до 1,29 млрд рублей. Чистая прибыль СРП подскочила в 11,7 раза, до 426,1 млн рублей, ЮРП - в 3 раза, до 574,8 млн рублей.

Американская McDonald's Corp. - крупнейшая в мире сеть ресторанов быстрого обслуживания. В России она объединяет более 780 точек в 60 субъектах. Суммарный объем инвестиций компании в России превышает $2,5 млрд.

Конкуренты McDonald's, работающие в сегменте быстрого обслуживания, также сократили выручку в России в 2020 году.

Выручка ООО "Бургер Рус" (мастер-франчайзи Burger King в России) упала на 19,5%, до 35,183 млрд рублей, а чистый убыток вырос в 18 раз - до 5,188 млрд рублей с 287,4 млн рублей в 2019 году.

Выручка ООО "Ям Ресторантс Раша" (структура Yum! Brands, владельца брендов KFC, Pizza Hut) в 2020 году снизилась на 12,3%, до 13,9 млрд рублей, чистая прибыль - на 26,7%, до 1,31 млрд рублей. Один из российских франчайзи компании - ООО "Амрест" - сократил выручку на 11,8%, до 10,66 млрд рублей.

По данным Росстата, по итогам 2020 года российский ресторанный рынок упал на 20,7% (до 1,35 трлн рублей). Самыми неудачными месяцами для отрасли оказались апрель и май (падение на 52,6% и на 52,9% соответственно), когда в условиях локдауна предприятия общепита могли работать только для обслуживания заказов навынос и доставки.