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Выручка российской "дочки" Apple в 2020 году выросла на 41%

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Выручка ООО "Эппл Рус" по итогам 2020 года выросла на 40,7% и составила 266,31 млрд рублей, говорится в бухгалтерском отчете компании.

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Прибыль компании от продаж подскочила в 3,5 раза - до 13,04 млрд рублей. Чистая прибыль увеличилась за год в 5,2 раза и составила 11,4 млрд рублей.

Впечатляющие темпы роста позволили российской "дочке" Apple существенно продвинуться в списке крупнейших компаний в РФ по размеру выручки, опередив, например, "АвтоВАЗ" (-12%, до 256,8 млрд руб. в 2020 году) и "Ашан" (-12%, до 223,2 млрд рублей, на пике в 2015 году этот показатель достигал 344,2 млрд рублей).

ООО "Эппл Рус" зарегистрировано в декабре 2011 года. Компания на 99,5% принадлежит нидерландской Apple Holding B.V., оставшиеся 0,5% - у ирландской Аpple Distribution International.

Россия Apple

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