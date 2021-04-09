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Российская "дочка" Google выплатила 10 млрд рублей дивидендов материнскому холдингу

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Российская структура Google - ООО "Гугл" - выплатила материнской компании Google International дивиденды в размере 10 млрд рублей в результате распределения прибыли за 2015-2017 годы, говорится в бухгалтерском отчете компании за 2020 год.

Первые дивиденды от своей российской "дочки" Google получила в 2015 году - 3,1 млрд рублей.

Дивиденды 2020 года - первая выплата с тех пор.

Выручка российской структуры Google по итогам 2020 года выросла на 14% и составила 85,46 млрд рублей.

Валовая прибыль ООО "Гугл" составила 3,75 млрд рублей, снизившись по отношению к 2019 году на 26%. Прибыль от продаж снизилась на 27,2%, до 2,06 млрд рублей.

Чистая прибыль Google в России в 2020 году выросла почти в 2 раза и составила 1,73 млрд рублей.

Американская Alphabet Inc., холдинговая компания Google, представила годовую отчетность в начале марта.

По итогам 2020 года Alphabet получила чистую прибыль в размере $40,269 млрд против $34,343 млрд годом ранее. Прибыль в расчете на акцию она выросла до $58,61 с $49,16.

Выручка компании увеличилась до $182,527 млрд по сравнению с $161,857 млрд в 2019 году.

Google Google International Гугл Alphabet США

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