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Один человек погиб при столкновении легковушки и автобуса с детьми в Приморье

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Полицейские в Приморском крае начали проверку по факту дорожно-транспортного происшествия с участием автобуса с детьми и легкового автомобиля, в результате которого один взрослый погиб, другой пострадал, сообщает в воскресенье пресс-служба управления МВД России по региону.

Автоавария произошла на улице Шоссейная в городе Находка в воскресенье утром. По предварительным данным, 26-летний мужчина без водительских прав, сидевший за рулем Toyota Mark X, не справился с управлением. Легковушка вылетела на встречную полосу, где столкнулась с пассажирским автобусом, перевозившим из поселка Врангель в Находку на соревнования 45 детей в возрасте 7-16 лет и их сопровождающих.

Водитель легкового автомобиля погиб. 23-летний пассажир Toyota госпитализирован с переломами ног. Дети не пострадали.

Приморский край Находка

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