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Прокуратура проверит сообщения о дефиците сахара в Красноярске

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Прокуратура организовала проверку после сообщений СМИ о дефиците сахара в магазинах, сообщает в понедельник пресс-служба краевого надзорного ведомства.

Прокурор края поручил подчиненным усилить надзор за исполнением законодательства о торговой деятельности, говорится в сообщении.

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Отмечается, что если обнаружится дефицит сахара в магазинах, то надзорные органы будут на это реагировать "решительно и принципиально".

Также граждан призывают сообщать в прокуратуру о подобных случаях.

Ранее ряд местных СМИ сообщили об отсутствии сахара на прилавках некоторых магазинов краевого центра. В соцсетях жители Красноярска также разместили фотографии с пустыми полками.

В начале апреля "Известия" со ссылкой на свои источники сообщили о проблемах у крупных торговых сетей с покупкой сахара. По их данным, производители приостановили "активную деятельность" в связи с решением правительства о выделении субсидии изготовителям этой продукции на компенсацию их затрат с 1 апреля. Однако Федеральная антимонопольная служба по результатам мониторинга не подтвердила нарушение поставок и перебоев с закупкой сахара. О стабильной ситуации на рынке заявляли также Минсельхоз и Минпромторг.

Красноярск Красноярский край

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