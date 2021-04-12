Каршеринг YouDrive поменяет название на "Ситидрайв"

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Каршеринговый сервис YouDrive и такси-сервис "YouDrive", которые входят в СП Mail.ru Group и Сбербанка в сфере O2O, сообщили, что завершили интеграцию. В связи с этим YouDrive поменяет свое название на "СитиДрайв".

Сервис каршеринга станет доступен в приложении "Ситимобил" - это стало частью единой платформы городской мобильности, которую презентовал такси-сервис. В приложение также будет интегрирован сервис проката самокатов Urent.

"Ситимобил" также изменил визуальный стиль бренда. "Переход Ситимобила к городской мобильности отразится и на логотипе сервиса: классических таксомоторных шашечек в обновленном дизайне больше не будет", - говорится в сообщении сервиса.

Логотип был разработан совместно со студией Contrast Foundry, которая сотрудничала с Lamoda, кинотеатром "Художественный" в Москве и другими.

"Ситимобил" и "Ситидрайв" - одни из ключевых активов в совместном предприятии Mail.ru Group и Сбербанка ("О2О Холдинг", стороны владеют по 45,005% долей). СП принадлежит 95,4% такси-сервиса и 77,3% каршеринга.