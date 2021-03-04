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"Ситимобил" проведет интеграцию с YouDrive в течение 2021 года

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - "Ситимобил" приступил к интеграции с сервисом каршеринга YouDrive, говорится в отчетности Mail.ru Group за IV квартал.

Предполагается, что технологическая и операционная консолидация сервисов завершится в течение 2021 года.

"Ситимобил" и YouDrive - одни из ключевых активов в совместном предприятии Mail.ru Group и Сбербанка ("О2О Холдинг", стороны владеют по 45,005% долей). СП принадлежит 95,4% такси-сервиса и 77,3% каршеринга.

Количество поездок "Ситимобил" по итогам года составило 185 млн, что в 3 раза выше аналогичных показателей прошлого года. Валовая выручка увеличилась на 20%, до 46 млрд рублей.

"EBITDA в процентном отношении к валовому обороту (GMV) в декабре 2020 года улучшилась на 9 процентных пунктов по сравнению с декабрем 2019. В следующем году мы планируем существенно улучшить юнит-экономику сервиса, продолжив при этом интенсивный рост и развитие мультимодальной платформы", - приводятся в сообщении сервиса слова исполнительного директора Виталия Бедарева.

В ряде регионов РФ "Ситимобил" занимает около 30% рынка.

YouDrive отдельно не раскрывает операционные и финансовые показатели.

Ситимобил YouDrive

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