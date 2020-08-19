Сбербанк и Mail.ru Group дополнительно вложили 12 млрд руб. в свое СП

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Совместное предприятие Mail.ru Group и Сбербанка в сфере транспорта и доставки еды получило на равных условиях дополнительно 12 млрд рублей на развитие бизнеса, говорится в сообщении Mail.ru Group.

Деньги пойдут на расширение направлений и бизнесов, которые не входили в периметр на момент закрытия сделки в декабре 2019 года. Среди них - картографический проект 2ГИС (Сбербанк подписал обязывающие документы о приобретении контрольной доли в июне), сервис экспресс-доставки продуктов "Самокат" (СП владеет 75,6%) и другие активы.

Сервисы такси и доставки из ресторанов "Ситимобил" и Delivery Club не нуждаются в привлечении средств, отмечается в сообщении.

Инвестиции не повлияют на объем потенциальных платежей, которые зависят от ключевых показателей эффективности (KPI), установленных для первоначальных активов СП. Также Mail.ru Group и Сбербанк сохранят равные доли в СП (по 45,005%).

Рост бизнеса на рынке еды и транспорта подстегнула пандемия коронавируса, полагает глава Mail.ru Group Борис Добродеев, слова которого приводятся в сообщении. "Мы хотим воспользоваться возникающими шансами: у нашего предприятия хорошие возможности для дальнейшей диверсификации и роста. Мы уверены, что многие привычки, сформировавшиеся в результате пандемии, сохранятся", - сказал он.

В СП Сбербанка и Mail.ru Group также входят сервис каршеринга YouDrive, доли в DC Daily, Performance Group, "СберМаркет", SberFood (ранее - FoodPlex) и другие комплементарные активы.

Сделку по созданию СП стороны закрыли в конце 2019 года. О планах создания СП было объявлено в июле 2019 года.