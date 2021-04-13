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В Мосгордуме задумались об ограничениях по возрасту и стажу для водителей каршеринга

В Мосгордуме задумались об ограничениях по возрасту и стажу для водителей каршеринга
Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Большая доля попадающих в аварии водителей каршеринга в Москве говорит о необходимости введения дополнительных ограничений при использовании сервиса, считают в Московской городской думе.

"Это говорит о необходимости усилить контроль за соблюдением безопасности со стороны каршеринговых операторов и ввести дополнительные ограничения по возрасту и стажу водителей, имеющих возможность регистрироваться в сервисе", - сказал председатель Могордумы Алексей Шапошников журналистам во вторник по окончании тематического "круглого стола".

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Председатель Мосгордумы добавил, что также столичный парламент считает целесообразным проработать вопрос о возможности регистрации пользователей в сервисе каршеринга через портал госуслуг. Это позволит не допустить к управлению арендованными автомобилями людей с подложными документами, отметил Шапошников.

По данным столичного Центра организации дорожного движения чаще всего в аварии попадают водители каршеринга в возрасте от 18 до 30 лет (51%), мужчины (89%), зачастую (в 44% случаев) - с опытом вождения от одного года до пяти лет.

В Москве действует шесть операторов краткосрочной аренды машин, парк автомобилей насчитывает около 25 тыс. единиц.

Мосгордума

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