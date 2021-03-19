ВМФ России в этом году усилят тремя атомными подлодками

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Военно-морской флот России в 2021 году получит в боевой состав три атомные подводные лодки (АПЛ), сообщил главком Военно-морского флота РФ адмирал Николай Евменов.

"До конца года ВМФ России получит в свой состав ракетный подводный крейсер стратегического назначения проекта "Борей-А" "Князь Олег", атомные подводные крейсеры проекта "Ясень" "Казань" и "Новосибирск", которые строятся на предприятии "Севмаш", - сказал Евменов в интервью газете Минобороны РФ "Красная звезда".

"В этом году будут также заложены два ракетных подводных крейсера стратегического назначения "Князь Потёмкин" и "Дмитрий Донской", имя которому перейдет от корабля предыдущего поколения, и он продолжит выполнять задачи испытаний новых систем вооружения и техники, как "номерная" подводная лодка", - сказал Евменов.

Ранее источник сообщил "Интерфаксу", что многоцелевую атомную подложку "Казань", головную в новом проекте "Ясень-М", могут включить в состав ВМФ РФ в мае.

4 марта Объединенная судостроительной корпорация сообщила, что эта подлодка прошла все испытания и готова к передаче флоту.

Ранее сроки передачи "Казани" флоту неоднократно переносились.

Первый заместитель гендиректора судостроительного завода "Севмаш" Сергей Воронько сообщал, что еще в 2020 году предприятие планировало передать флоту четыре атомных подводных лодки - носителя беспилотников "Посейдон" АПЛ "Белгород", два многоцелевых атомных подводных крейсера проекта "Ясень-М" - "Казань" и "Новосибирск" и стратегический атомный подводный крейсер проекта "Борей-А" "Князь Олег".

Евменов в интервью "Красной Звезде" заявил, что наряду со строительством четвертого поколения атомных подводных лодок ведётся работа по созданию АПЛ пятого поколения - многоцелевых и стратегических. "Такая задача поставлена перед проектантами, научными организациями и военным учебно-научным центром ВМФ России, который осуществляет военно-научное сопровождение проектирования и строительства кораблей на протяжении всего цикла", - сказал Евменов.

В декабре 2020 года заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко сообщил, что производственные мощности завода "Севмаш" в полном объёме загружены заказами Минобороны до 2027 года. "Севмашу" предстоит ежегодно передавать ВМФ РФ по одной атомной подложке проектов "Борей-А" и "Ясень-М". "Запланировано строительство 14 АПЛ, "Бореев" и "Ясеней"", - сказал Криворучко.

Серия атомных подводных крейсеров четвертого поколения проекта "Борей" и "Борей-А", вооруженных межконтинентальными баллистическими ракетами "Булава", станет основой морских стратегических ядерных сил на ближайшие десятилетия, говорили российские военные.

К четвертому поколения относятся многоцелевые атомные подводные лодки проекта 885М "Ясень-М" - носители крылатых ракет "Оникс" и/или "Калибр". Сообщалось о планах вооружить их гиперзвуковыми ракетами "Циркон" (новая российская гиперзвуковая ракета, которая проходит испытания, корпорация "Тактическое ракетное вооружение").

В марте 2020 года Евменов сообщал о работах по созданию субмарин пятого поколения, которыебудут еще более совершенными по всем своим характеристикам.