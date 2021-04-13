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В МИД заверили, что РФ не откажется от защиты русскоязычного населения

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Москва продолжит защищать русскоязычное население, невзирая на заявления США о том, что Россия "заплатит цену" за агрессивные действия на востоке Украины, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Они (Соединенные Штаты - ИФ) говорят о высокой цене, но никогда ее не называют. То, что они делали до сих пор, мы, во-первых, хорошо изучили, во-вторых, приспособились. Не считаем, что вообще применима такая терминология: цена, расплата и так далее. Мы просто отстаиваем наши интересы и интересы наших граждан, русскоязычного населения, будем защищать их и дальше", - сказал Рябков журналистам.

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"Вопрос в том, какие выводы делаются из этой ситуации в Киеве и у киевских покровителей. Выводы эти не настраивают на положительный лад", - добавил он.

По словам замглавы МИД РФ, "любая угроза только нас укрепляет в убежденности в том, что мы проводим верный курс".

"США являются нашим противником, делают все для того, чтобы подорвать позиции России на международной арене, других элементов в их подходе к нам мы не видим. Выводы такие", - сказал Рябков.

Заявления главы Госдепа

Госсекретарь США Энтони Блинкен ранее заявил, что России придется иметь дело с последствиями, если она будет продолжать совершать агрессивные действия. "Вопрос в том, продолжит ли Россия действовать агрессивно и безответственно. Если да, то президент (США Джо Байден - ИФ) дал понять - за это придется платить, будут последствия", - сказал госсекретарь в интервью NBC.

При этом он выразил озабоченность в связи с действиями РФ на границах с Украиной, повторив мнение Вашингтона, что в этом регионе наблюдается максимальная - с 2014 года - концентрация российских войск. Блинкен отметил, что США "находятся в очень тесном контакте и координации с союзниками и партнерами в Европе", причем все они разделяют тревогу Вашингтона по поводу ситуации вокруг Украины.

Сергей Рябков МИД РФ США Украина

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