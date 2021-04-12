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Для пенсионеров в Новгородской области вновь ввели режим самоизоляции

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Из-за роста заболеваемости COVID-19 среди пожилых людей власти Новгородской области снова ввели для этой категории граждан режим самоизоляции, сообщили "Интерфаксу" в понедельник в пресс-центре регионального правительства.

"По утрам, с 8 до 11 часов, пенсионерам разрешено посещать аптеки и магазины рядом с домом, а также гулять", - сказал собеседник агентства.

Согласно информации властей, с начала эпидемии коронавирус выявили у более чем 29 тыс. новгородцев. 121 житель области умер от COVID-19.

В регионе действуют 47 прививочных пунктов, область получила более 44 тыс. доз "Спутника V". Полный курс вакцинации прошли свыше 20 тыс. новгородцев.

Новгородская область коронавирус

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