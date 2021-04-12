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Под Тюменью закроют первый в России обсерватор

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - В связи с улучшением эпидситуации по коронавирусу обсерватор "Градостроитель", открытый в феврале прошлого года в окрестностях Тюмени, закрывается, сообщает в понедельник региональный оперштаб.

По данным оперштаба, к 11 апреля все пациенты моногоспиталя на базе "Градостроителя" завершили лечение. В течение недели учреждение будет закрыто на санобработку, чтобы вернуться к работе по основному профилю.

"Градостроитель" является лечебно-реабилитационным центром. Основное направление деятельности - реабилитация пациентов после эндопротезирования суставов, онкологических и других заболеваний", - отмечается в сообщении.

Сейчас сюда будут направлять на реабилитацию пациентов, тяжело перенесших коронавирусную инфекцию.

В Тюменской области в настоящее время продолжает работать девять моногоспиталей, рассчитанных на 1 тыс. коек. Свободный коечный фонд сохраняется на уровне 20%.

Ранее сообщалось, что в начале февраля 2020 года под Тюменью на базе медцентра "Градостроитель" был открыт первый в России обсерватор. 5 февраля два самолета ВКС РФ доставили в Тюмень из китайского Уханя, где находится эпицентр распространения коронавируса, 144 человека. Всех эвакуированных разместили на 14-дневный карантин в "Градостроитель".

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Хроника 09 января 2020 года – 12 апреля 2021 годаПандемия коронавируса
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