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ФМБА России получило патент на лекарство от COVID-19

ФМБА России получило патент на лекарство от COVID-19
Граффити на въезде на стройплощадку у медцентра "Новомосковский"
Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) России получило патент на лекарство от коронавируса, которое можно вводить через нос или ингаляционно, а также опубликовало информацию о нем в европейском журнале Allergy, сообщает пресс-служба агентства.

"Роспатент выдал патент Государственному научному центру "Институт иммунологии" Федерального медико-биологического агентства на комбинированное лекарственное средство, обладающее противовирусным эффектом в отношении нового коронавируса SARS-CoV-2" - говорится в сообщении агентства в воскресенье.

В настоящее время завершена первая фаза клинического исследования препарата, "доказавшая его безопасность и хорошую переносимость", отмечают в ФМБА. Начинается вторая фаза исследования препарата у пациентов с коронавирусом.

Препарат называется МИР-19. Как рассказали в агентстве, аббревиатура МИР расшифровывается как малая интерферирующая РНК.

Лекарство предназначено для профилактики или лечения коронавируса методом ингаляционного или интраназального введения.

Патент выдан десяти авторам, в том числе главе ФМБА Веронике Скворцовой.

Как она отметила, "МИР-19 безопасен для человека, не влияет на человеческий геном и иммунитет, но при этом высокоэффективно "выключает" копирование (репликацию) вируса и предотвращает самые тяжелые формы развития коронавирусной инфекции, в том числе предотвращает пневмониты, острые респираторные дистресс-синдромы на фоне коронавирусной инфекции".

Также в авторитетном европейском научном журнале Европейской академии аллергологии и клинической иммунологии (EAACI) Allergy: European Journal of Allergy and Clinical Immunology вышла статья научного коллектива Института иммунологии ФМБА России под руководством директора Мусы Хаитова про этот препарат.

Хроника коронавируса. Апрель.

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Хроника 09 января 2020 года – 11 апреля 2021 годаПандемия коронавируса
ФМБА МИР-19 Вероника Скворцова Коронавирус

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