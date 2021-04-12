Российских туристов не будут эвакуировать из Турции и Танзании

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Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Эвакуации российских туристов из Турции и Танзании не будет, они смогут планово вернуться в Россию в соответствии с датами окончания туров, сообщила в понедельник глава Ростуризма Зарина Догузова.

"Организованные туристы, которые сейчас находятся на территории Турции и Танзании по линии туроператоров, смогут вернуться в Россию планово в соответствии с датами окончания туров. Туристы, которые решат вернуться раньше даты окончания тура, смогут сделать это по согласованию с туроператорами", - сказала она, комментируя ситуацию с запретом полетов в Турцию и Танзанию с 15 апреля по 1 июня.

По словам Догузовой, в отдельных случаях возможно изменение дат обратного вылета на более ранние сроки, поэтому Ростуризм рекомендует туристам держать связь с туроператорами.

"Туристы, которые отдыхают в Турции и Танзании самостоятельно, также могут вернуться в Россию планово. Мы рекомендуем отслеживать информацию обо всех изменениях на сайтах авиакомпаний, у которых приобретены билеты", - добавила она.

Глава Ростуризма также рассказала о возможностях туристов по отмене и переносу туров. "Если речь идет о путевках с датами вылета до 1 июня, мы рекомендуем рассмотреть возможность переноса поездки на более поздние даты либо выбрать в те же даты на другие направления. И мы просим туроператоров оказывать туристам максимальное содействие. Тех туристов, которые приобрели туры с вылетом после 1 июля, мы будем информировать о текущей ситуации", - подчеркнула она.

Догузова также рассказала о мерах поддержки туроператорам. "Мы понимаем, что вводимые ограничения ставят и людей, и бизнес в непростые условия. Поэтому в дополнение к действующим механизмам подготовили пакет мер поддержки, чтобы минимизировать последствия введенных ограничений и помочь туроператорам выполнить обязательства перед туристами. Речь об отмене взносов в резервный фонд, сокращении и отсрочка с уплатой взносов в фонды персональной ответственности. Мы также рассматриваем субсидию туроператорам за вывозные рейсы по аналогии с прошлым годом и целый ряд других финансовых и нефинансовых мер поддержки", - сказала она.

Россия с 15 апреля по 1 июня приостанавливает регулярные и чартерные рейсы и в Турцию, а также авиасообщение с Танзанией. Туроператорам планируют оказать меры господдержки.