Пожарная авиация завершила работу у горящего бизнес-центра в Петербурге

Фото: Илья Выдревич/ТАСС

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Почти 50 сбросов воды совершили вертолеты, задействованные в тушении крупного пожара в петербургском бизнес-центре "Невская мануфактура", сообщает в понедельник пресс-служба управления МЧС по городу.

Около 20:00 два вертолета Ми-8 и вертолет Ка-32 завершили работу на этом объекте. Общее количество сливов - 49, говорится в сообщении. Ранее сообщалось, что на месте пожара в Петербурге работают вертолет МЧС и два вертолета Минобороны.

Здание бизнес-центра "Невская мануфактура" горит на Октябрьской набережной Петербурга на площади 10 тыс. квадратных метров, пожар тушат с полудня. При ликвидации возгорания пострадали двое пожарных, судьба еще одного остается неизвестной. По данным источника "Интерфакса", мужчина погиб.

Позже огонь перекинулся на крышу расположенного по соседству хостела "Мэрибэль". Постояльцы были эвакуированы, для них развернули пункты временного размещения.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), его материалы переданы в центральный аппарат СК РФ. Проводится прокурорская проверка.