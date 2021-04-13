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В Петербург направлена опергруппа МЧС РФ после пожара на "Невской мануфактуре"

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Оперативная группа центрального аппарата МЧС РФ выехала в Санкт-Петербург для оказания помощи по факту пожара на "Невской мануфактуре".

Согласно сообщению ведомства, сотрудники центрального аппарата будут оказывать организационно-методическую и практическую помощь ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

Также в ведомстве назвали имя погибшего при тушении пожара спасателя. Это командир отделения 64-й пожарно-спасательной части Невского района Илья Белецкий. МЧС пообещало оказать "всестороннюю помощь и поддержку пострадавшим пожарным и родным и близким погибшего сотрудника".

Здание "Невской мануфактуры" в Петербурге загорелось около полудня в понедельник, огонь распространился на 10 тыс. кв. метров. В тушении пожара участвовали почти 350 человек и три вертолета, два из которых предоставило Минобороны РФ.

Пожар в здании "Невской мануфактуры"

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Петербург Невская мануфактура МЧС РФ

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