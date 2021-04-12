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Огонь с "Невской мануфактуры" перекинулся на крышу соседнего здания

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - В Петербурге загорелась крыша здания, стоящего рядом с горящим бизнес-центром "Невская мануфактура", сообщил корреспондент "Интерфакса" с места происшествия.

В пресс-службе главка МЧС по городу "Интерфаксу" уточнили, что загорелась кровля хостела, постояльцев ранее уже эвакуировали.

Тушение пожара "осложняют конструктивные особенности и высокая пожарная загрузка здания". С учетом сильного и изменчивого ветра пожарные регулярно передислоцируются.

Необходимости эвакуировать жителей из домов, расположенных неподалеку от горящего бизнес-центра, пока нет, заявили "Интерфаксу" в администрации Невского района Петербурга в понедельник. "Для эвакуации все подготовлено, но пока необходимости в ней нет", - сказал собеседник агентства.

В МЧС уточнили, что информация об эвакуации школы и детского сада рядом с местом пожара не соответствует действительности.

В пресс-службе компании "ПетербургГаз" журналистам сообщили, что газ в зоне пожара на данный момент не отключали. "Пока это не требуется", - сказал собеседник агентства.

Здание бизнес-центра "Невская мануфактура" горит в Петербурге на площади 10 тыс. квадратных метров, пожар тушат с полудня. При ликвидации возгорания один пожарный погиб, двое госпитализированы.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Проводится прокурорская проверка.

Пожар в здании "Невской мануфактуры"

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Петербург Невская мануфактура

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