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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 01:31

Москва ждет от Ташкента реакции на заявления ректора Университета журналистики

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Посла Узбекистана в Москве Ботиржона Асадова вызвали на Смоленскую площадь в связи с публичными высказываниями ректора Университета журналистики и массовых коммуникаций Узбекистана Шерзода Кудратходжаева, сообщила пресс-служба МИД России.

"Констатировано, что содержание и тональность подобных ремарок находятся в полном противоречии с отношениями углубленного стратегического партнерства и союзничества, которые связывают Россию и Узбекистан и получили дальнейшее поступательное развитие в результате встречи лидеров наших стран в октябре 2023 года в Москве", - говорится в пресс-релизе.

Ранее Шерзод Кудратходжаев резко отозвался о жителях Узбекистана, не владеющих узбекским языком.

МИД России рассчитывает, что "в ближайшее время МИД Узбекистана представит официальный комментарий с принципиальной оценкой одиозных высказываний упомянутого высокопоставленного деятеля".

"Напоминаем, что в случае появления в российском информпространстве резонансных суждений касательно Узбекистана, противоречащих политике России в отношении этой дружественной страны, мы незамедлительно от них дистанцируемся на официальном уровне", - подчеркивает российское внешнеполитическое ведомство.

В МИД России убеждены, что "с рассуждениями Кудратходжаева не согласно подавляющее большинство населения дружественного и союзного нам Узбекистана".

МИД Узбекистан Шерзод Кудратходжаев Ботиржон Асадов
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