Действующий порядок техосмотра продлен в РФ до 1 октября

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Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Глава российского правительства Михаил Мишустин подписал постановление, дающее автовладельцам и профильному бизнесу время, чтобы как следует подготовиться к вступлению в силу новых правил техосмотра. Об этом сообщила в воскресенье пресс-служба кабмина.

Постановление продлевает до 1 октября 2021 года срок действия диагностических карт, истекающий в период с 1 февраля 2021 года по 30 сентября 2021 года. Таким образом, автовладельцам не потребуется проходить техосмотр, так как полученные ими ранее диагностические карты будут продлены автоматически.

Решение о продлении действующей системы техосмотра премьер анонсировал 25 февраля. "С 1 марта в нашей стране предполагалось ввести электронные диагностические карты, фотофиксацию, запустить другие процедуры, которые влияют на работу профильного бизнеса. Как и в любом деле, на начальном этапе неизбежны разного рода накладки. Например, неравномерное распределение нагрузки, очереди. В условиях, когда ситуация с коронавирусом хоть и улучшается, но пока далека от идеальной, это несёт определённые риски, в том числе и для здоровья людей. Считаю, мы не должны этого допустить", - заявил Мишустин.

В сложившейся ситуации необходимо отложить срок введения нового порядка техосмотра до 1 октября, подчеркнул глава правительства.

Мишустин поручил министерствам и ведомствам сделать всё, чтобы к намеченному сроку новая система заработала без сбоев. "Никаких неудобств для граждан быть не должно. В нашей стране миллионы автолюбителей. Сделать всё надо по-человечески", - сказал премьер.