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Автостраховщики выступили против отмены обязательного техосмотра

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Руководитель ГИБДД Михаил Черников предложил сделать добровольным техосмотр легковых машин, не перевозящих грузы и пассажиров, против выступил Российский союз автостраховщиков, пишет "Коммерсантъ".

Заместитель исполнительного директора союза Сергей Ефремов сказал газете, что перевод техосмотра на добровольную основу станет по сути отменой: "Ну кто за свой счет поедет проверяться? Мы же знаем нашего водителя: пока что-то не отвалится, никто никуда не поедет". Он напомнил, что значительная часть автопарка России старше десяти лет и находится не в самом лучшем техническом состоянии, и спрогнозировал рост аварийности по причине неисправности машин в случае отмены обязательного ТО.

Предложение ГИБДД не понравилось и операторам техосмотра, за реакцией которых "Коммерсантъ" наблюдал в профильном телеграм-канале.

Глава гильдии операторов ТО при Московской Торгово-промышленной палате Игорь Волчек считает, что предложение ГИБДД связано с тем, что пандемия привела к дефициту станций ТО, что, в свою очередь, грозит возникновением очередей, но эта проблема "вполне решаема". Он напомнил, что раньше ГИБДД выступала за ужесточение контроля за ТО.

Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин высказал мнение, что операторам ТО теперь "можно закрываться и считать убытки". Если же сократится количество станций ТО, то таксистам и компаниям-перевозчикам будет сложнее проходить техосмотр, который для них останется обязательным, добавил эксперт.

Предложение о введении добровольного техосмотра Михаил Черников обещал оформить в виде законопроекта, который скоро будет направлен в правительство. Он сослался на Венскую конвенцию о дорожном движении 1968 года, согласно которой техосмотр для легковых автомобилей, принадлежащих физлицам, необязателен. По данным ГИБДД, на конец 2020 года в стране было более 46 млн таких машин. Ведомство намерено сохранить обязанность проходить ТО для грузовиков, автобусов и такси.

Комментируя эту инициативу, глава ГИБДД признал, что автомобилисты все равно не проходят техосмотр, а диагностические карты оформляют только для покупки ОСАГО.

Михаил Черников ГИБДД МВД РСС Игорь Волчек Антон Шапарин Сергей Ефремов

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