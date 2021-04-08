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Корабли Каспийской флотилии перейдут в Черное море в рамках учений

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Межфлотский переход начали десантные и артиллерийские катера Каспийской флотилии, сообщила пресс-служба Южного военного округа.

"В рамках сдачи контрольной проверки за зимний период обучения более 10 десантных и артиллерийских катеров и судов КФЛ ЮВО совершают межфлотский переход из Каспийского в Черное море. Перед выходом из пункта базирования в Махачкале экипажи катеров отработали полный цикл базовой подготовки и выполнили курсовые задачи в море", - говорится в сообщении.

При подготовке к переходу была проведена тренировка по проходу узких участков и проливных зон.

"Согласно плану сдачи контрольной проверки, экипажи катеров КФЛ во взаимодействии с силами Черноморского флота примут участие в зачетных морских учениях", - уточняется в сообщении.

Накануне в МИД РФ заявили о наращивании активности НАТО на территории Украины и в Черном море.

На фоне обострения ситуации в Донбассе и, в том числе, сообщений об обстрелах населенных пунктов в зоне конфликта, Россия сосредоточила группировку Вооруженных сил у границы с Украиной. Как отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, военные будут находиться у границы на территории России столько, сколько власти сочтут необходимым и целесообразным.

Каспийская флотилия Черное море

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