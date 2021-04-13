Минобороны заявило о планах НАТО сосредоточить 40 тыс. военных у границ России

Шойгу также отметил наращивание Штатами и их союзниками по НАТО группировок в Арктике

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - США и НАТО перемещают войска к границам европейской части РФ, планируют разместить 40 тысяч военных и 15 тысяч единиц вооружения и техники, включая стратегическую авиацию, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Сейчас американские войска перебрасываются из континентальных частей Северной Америки через Атлантику в Европу. Идет перемещение войск в Европе к российским границам. Основные силы концентрируются в Причерноморье и Балтийском регионе", - заявил Шойгу на совещании в Североморске во вторник.

Министр отметил, что "в Польше и странах Балтии усиливаются группировки войск США, принята и реализуется американская концепция "четыре по тридцать", по сравнению с прошлым годом в два раза увеличена интенсивность воздушной разведки и в полтора раза - морской".

"Ежегодно в Европе Альянс проводит до 40 крупных мероприятий оперативной подготовки, имеющих явную антироссийскую направленность. Весной этого года объединенные вооруженные силы НАТО начали самое масштабное за последние 30 лет учение Defender Europe - 2021", - подчеркнул министр обороны РФ.

Шойгу также заявил, что США и их союзники по НАТО наращивают морские и сухопутные группировки в Арктике.

"В целом обстановка в данном регионе остается сложной. Между ведущими государствами мира возрастает конкуренция за доступ к ресурсам Северного Ледовитого океана и транспортным коммуникациям. США и их союзники по НАТО наращивают морские и сухопутные группировки в Арктике, увеличивают интенсивность боевой подготовки, расширяют и модернизируют военную инфраструктуру", - сказал он.

Северный флот способен эффективно противостоять имеющимся вызовам и угрозам России в Арктике, его боевые возможности повышаются. "Он оснащается современной военной техникой, адаптированной к применению в суровых климатических условиях. Активно ведется боевая подготовка, проводятся различные исследовательские мероприятия", - сказал Шойгу на совещании в Мурманске.

Министр напомнил, что на прошлой неделе завершилась комплексная арктическая экспедиция "Умка-2021". "Значение трудно переоценить. Впервые в истории советского подводного флота, российского флота было осуществлено всплытие из-подо льда одновременно трех атомных подводных лодок", - сказал Шойгу.

По его словам, "значительное внимание уделяется совершенствованию арктической инфраструктуры".