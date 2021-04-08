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Черноморский флот применит истребители и ПВО при отражении условного авиаудара

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Черноморский флот России планирует провести маневры с участием морской авиации и средств противовоздушной обороны (ПВО), сообщили в пресс-службе флота в четверг.

Оснащенный крылатыми ракетами "Калибр" фрегат "Адмирал Эссен" провел учебные артиллерийские стрельбы по береговым целям, расположенным на межвидовом полигоне "Опук" в Крыму, говорится в сообщении флота.

Следующим этапом проверки слаженности действий экипажа "Адмирала Эссена" станет совместное учение по отражению авиаудара условного противника с истребителями морской авиации и ПВО Черноморского флота.

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Военные сообщили, что стрельбы фрегата проведены в рамках контрольной проверки сил Черноморского флота за зимний период обучения.

Ранее в четверг пресс-служба Южного военного округа (ЮВО) сообщила, что более 10 десантных и артиллерийских катеров и судов Каспийской флотилии (КФл) совершают переход на учения в Черное море.

"Согласно плану сдачи контрольной проверки, экипажи катеров КФл во взаимодействии с силами Черноморского флота примут участие в зачетных морских учениях", - уточняется в сообщении.

Ранее в МИД РФ заявили, что на территории Украины и в Черном море наращивается активность НАТО.

Минобороны РФ сообщило 6 апреля, что Вооруженные силы России начали контрольную проверку за зимний период обучения. Учения пройдут во всех военных округах.

Минобороны РФ Черноморский флот ВМФ РФ

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