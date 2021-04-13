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Utair и "Уральские авиалинии" вернут деньги за билеты в Турцию

Utair и "Уральские авиалинии" вернут деньги за билеты в Турцию
Фото: Александр Щербак/ТАСС

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Авиакомпания Utair с 15 апреля по 31 мая закрывает полеты и продажу билетов на рейсы из Грозного и Махачкалы в Стамбул и из Москвы на Занзибар, говорится в сообщении авиаперевозчика.

Сообщается, что пассажиры Utair смогут обменять билеты на более поздние даты или получить деньги за вынужденный возврат.

В пресс-службе авиакомпании "Интерфаксу" уточнили, что "ЮТэйр" летает в Стамбул только из Грозного и Махачкалы, а на Занзибар - из Москвы.

"ЮТэйр" входит в десятку крупнейших авиакомпаний РФ.

Вернуть деньги за билеты пассажирам отмененных рейсов в Турцию также намерены "Уральские авиалинии". Об этом сообщила пресс-служба перевозчика.

"Пассажиры авиакомпании "Уральские авиалинии", имеющие билеты на регулярные или чартерные рейсы из/в Турцию на период вылетов с 15 апреля по 1 июня 2021 года, могут произвести вынужденный возврат без штрафов", - говорится в сообщении.

Уточняется, что о порядке возвращения российских граждан из Турции и графике вывозных рейсов будет сообщено позже.

"Уральские авиалинии" входят в топ-5 российских авиакомпаний по объему перевозок, базируются в московском "Домодедово", екатеринбургском "Кольцово" и петербургском "Пулково". Основной акционер компании - ее гендиректор Сергей Скуратов. Авиакомпания эксплуатирует на условиях операционного лизинга 50 лайнеров производства Airbus: три А320neo, два A321neo, 23 А320, 17 А321 и пять А319.

Накануне, 12 апреля, также стало известно, что "Аэрофлот" в связи с ограничением Россией авиасообщения с Турцией предложит своим пассажирам так называемые вынужденные условия обмена и возврата билетов в эту страну. Об этом сообщил журналистам официальный представитель авиакомпании Михаил Демин.

Как сообщалось, в понедельник оперштаб по борьбе с коронавирусом принял решение запретить полеты в Турцию и Танзанию с 15 апреля по 1 июня из-за ухудшения там эпидемиологической обстановки. По оценке Ассоциации туроператоров, в Турцию на этот период было продано около 600 тыс. путевок, в Танзанию - около 7 тыс.

Utair Уральские авиалинии Турция Танзания Коронавирус

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