Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 19:52Заразились
на 12.04В России 4 649 710+8 320В мире 136 046 624+690 739

"Аэрофлот" предложит "вынужденные" условия возврата билетов в Турцию

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - "Аэрофлот" в связи с ограничением Россией авиасообщения с Турцией предложит своим пассажирам так называемые "вынужденные" условия обмена и возврата билетов в эту страну, сообщил журналистам официальный представитель авиакомпании Михаил Демин.

"Обмен авиабилетов "Аэрофлота", включающих рейсы между Москвой и Стамбулом/Антальей или между Санкт-Петербургом и Антальей, по которым перевозка уже началась, но (если) обратный перелет на участке между Москвой и Стамбулом/Антальей или Петербургом и Антальей оформлен на даты между 15 апреля и 1 июня - мы предложим переоформление на новые даты - 13 или 14 апреля - без взимания разницы в тарифах и платы за переоформление, в том числе через Москву для перевозок между Петербургом и Антальей", - сказал Демин.

В миреРоссийских туристов не будут эвакуировать из Турции и ТанзанииРоссийских туристов не будут эвакуировать из Турции и ТанзанииЧитать подробнее

Возврат авиабилетов, включающих рейсы между Москвой и Стамбулом/Антальей/Бодрумом/Даламаном, а также между Петербургом и Антальей на даты между 15 апреля и 1 июня, будет проходить без применения штрафных санкций, добавил Демин.

"13 и 14 апреля мы продолжим выполнение полетов из Москвы в Стамбул (пять рейсов в день) и Анталью (два рейса в день) и обратно по действующему расписанию. При необходимости мы готовы увеличить предложение билетов для возвращающихся пассажиров путем замены типа воздушных судов на широкофюзеляжные", - отметил Демин.

Россия ограничит регулярное и чартерное авиасообщение с Турцией с 15 апреля по 1 июня этого года, сообщила ранее в понедельник вице-премьер Татьяна Голикова, возглавляющая оперативный штаб при правительстве по борьбе с COVID-19.

Аэрофлот Турция

Новости по теме

Новости

Обгоревшее тело нашли на месте пожара в "Невской мануфактуре"

Пожарная авиация завершила работу у горящего бизнес-центра в Петербурге

Пожарная авиация завершила работу у горящего бизнес-центра в Петербурге

В РСТ назвали приостановку полетов в Турцию новым ударом для туротрасли

В РСТ назвали приостановку полетов в Турцию новым ударом для туротрасли

Что произошло за день: понедельник, 12 апреля

Российских туристов не будут эвакуировать из Турции и Танзании

Российских туристов не будут эвакуировать из Турции и Танзании

Путин утвердил Основы госполитики РФ в области международной информбезопасности

Пандемия коронавируса

В России выявлено 49 неуточненных мутаций коронавируса

Главу "Альянса врачей" оштрафовали на 180 тыс. руб. за акцию у колонии, где сидит Навальный

Главу "Альянса врачей" оштрафовали на 180 тыс. руб. за акцию у колонии, где сидит Навальный
Пандемия коронавируса

Попова связала с Турцией 80% привозных случаев COVID-19 в России

Пандемия коронавируса

РФ приостановит полеты в Турцию и Танзанию с 15 апреля по 1 июня

РФ приостановит полеты в Турцию и Танзанию с 15 апреля по 1 июня
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');