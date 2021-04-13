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Голикова отметила, что приехавшие в Турцию могут не прерывать отдых

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Отдыхающие в настоящий момент в Турции россияне смогут закончить свой отдых там и потом вернуться домой, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

"Граждане не должны беспокоиться, кто оказался в Турции, и кто хочет побыть там то время, которое по путевке, мы их вывезем, тут проблем быть не должно", - сказала Голикова в интервью на телеканале "Россия 24" (ВГТРК).

По ее словам, для тех граждан, кто не уехал, которые хотели бы отдохнуть, по договоренности с Ростуризмом туроператоры могут предложить другие страны, другие направления или перенести на более поздний срок, поскольку речь идет о приостановлении (авиасообщения) до 1 июня".

Накануне сообщалось, что Россия с 15 апреля по 1 июня приостанавливает регулярные и чартерные рейсы в Турцию в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки в этой стране. При этом сохраняется на взаимной основе два рейса в неделю "Москва-Стамбул" и "Стамбул-Москва" и будут организованы вывозные рейсы для граждан РФ, кто в настоящий момент находится на отдыхе в Турции.

Татьяна Голикова Турция

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