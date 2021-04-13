В Кремле заявили о предложении Байдена лично встретиться с Путиным

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Президент США Джозеф Байден в ходе состоявшегося по инициативе американской стороны телефонного разговора предложил президенту РФ Владимиру Путину провести личную встречу, сообщила пресс-служба Кремля.

Байден подтвердил переданное ранее приглашение Путину принять участие в Климатическом саммите, который пройдет в режиме видеоконференции 22-23 апреля. В ходе беседы также были "бстоятельно обсуждены текущее состояние российско-американских отношений и некоторые актуальные аспекты международной повестки дня".

В Кремле сообщили, что Байден "высказал заинтересованность в нормализации положения дел на двустороннем треке и налаживании стабильного и предсказуемого взаимодействия по таким острым проблемам, как обеспечение стратегической стабильности и контроль над вооружениями, иранская ядерная программа, ситуация в Афганистане, глобальное изменение климата".

Как отметили в пресс-службе, "при обмене мнениями по внутриукраинскому кризису Путин изложил базирующиеся на минском "Комплексе мер" подходы к политическому урегулированию".

"Условлено дать указания соответствующим ведомствам проработать затронутые в ходе телефонного разговора вопросы", - говорится в сообщении.

Ранее во вторник о телефонном разговоре Байдена и Путина сообщил Белый дом.

Телефонный разговор двух президентов состоялся впервые после того, как Байден дал утвердительный ответ на вопрос журналиста американского телеканала ABC News о том, считает ли тот российского президента "убийцей". Тогда на это негативно отреагировали в Кремле и Госдуме.

Путин сообщил тогда, что не хочет заочно "пикироваться" с американским коллегой, и предложил ему пообщаться онлайн. В США предложение о разговоре не поддержали.