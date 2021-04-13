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Байден провел телефонный разговор с Путиным

Президент США предложил главе российского государства провести встречу на территории третьей страны

Байден провел телефонный разговор с Путиным
Президент США Джо Байден
Фото: Amr Alfiky-Pool/Getty Images

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщили во вторник в Белом доме.

Президенты обсудили вопросы стратегической стабильности, глобальные и региональные темы. "Они обсудили многие региональные и глобальные проблемы, в том числе намерение США и России продолжать диалог по стратстабильности", - говорится в заявлении Белого дома по итогам разговора.

В Белом доме пояснили, что этот диалог должен касаться "ряда вопросов о контроле над вооружениями, а также – новых проблем в сфере безопасности".

Телефонный разговор двух президентов состоялся впервые после того, как Байден дал утвердительный ответ на вопрос журналиста американского телеканала ABC News о том, считает ли тот российского президента "убийцей". Тогда на это негативно отреагировали в Кремле и Госдуме.

Предложение о саммите в третьей стране

Президент США предложил российскому коллеге провести в ближайшие месяцы саммит в третьей стране.

"Президент Байден вновь заявил, что нацелен на формирование стабильных и предсказуемых отношений с Россией в соответствии с интересами США. Он предложил провести саммит в третьей стране в ближайшие месяцы, чтобы обсудить весь спектр вопросов, с которыми столкнулись США и Россия", - говорится в релизе Белого дома.

Тема Украины

Байден во время телефонного разговора с Путиным заявил об обеспокоенности переброской российских сил к границе с Украиной и призвал РФ снизить напряженность в отношениях с Киевом.

"Президент озвучил нашу озабоченность внезапным наращиванием российских военных сил в оккупированном Крыму и на границах Украины и призвал Россию снизить напряженность", - говорится в заявлении Белого дома.

"Президент Байден подчеркнул, что США решительно поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины", - отмечается в документе.

Хакеры и вмешательство в выборы

В ходе телефонного разговора был также затронул вопрос о вмешательстве в американские выборы и хакерских атаках.

"Президент Байден также четко дал понять, что Соединенные Штаты будут действовать решительно, защищая свои национальные интересы в ответ на действия России, такие как кибератаки и вмешательство в выборы", - сказано в заявлении.

США РФ Джо Байден Владимир Путин

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