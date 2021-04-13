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Путин подписал указ об отставке высокопоставленных офицеров Росгвардии

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн сообщил об освобождении от должности ряда высокопоставленных офицеров Росгвардии, в том числе - замдиректора Юрия Бабкина.

"Президентом подписан Указ о кадровых изменениях в Росгвардии. От должностей освобождены: замдиректора Юрий Бабкин, командующий Объединённой группировкой войск (сил) по проведению КТО на Северном Кавказе Василий Федорук, начальник Договорно-правового департамента Александр Школьников", - написал Хинштейн во вторник в своём телеграм-канале.

Парламентарий сообщил "Интерфаксу", что указ был подписан в минувший понедельник.

Бабкин занимал должность замдиректора Росгвардии с 2018 года.

Федорчук был назначен командующим ОГВс в 2019 году.

Александр Хинштейн Госдума Росгвардия Юрий Бабкин Василий Федорук Александр Школьников

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