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Что случилось этой ночью: среда, 14 апреля

Отставка высокопоставленных офицеров Росгвардии, задержание подозреваемого в убийстве Али Гейдарова, увольнение сотрудницы полиции Миннеаполиса

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Путин подписал указ об отставке высокопоставленных офицеров Росгвардии. От должностей освобождены: замдиректора Юрий Бабкин, командующий Объединённой группировкой войск (сил) по проведению КТО на Северном Кавказе Василий Федорук, начальник Договорно-правового департамента Александр Школьников.

- Суд обязал Google восстановить аккаунт "Царьграда" на YouTube. Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск "Царьграда" к Google и решил, что аккаунт телеканала на YouTube, заблокированный из-за санкций США, должен быть восстановлен, а его владельцу возвращены утерянные за монетизацию контента средства.

- В Москве задержали подозреваемого в убийстве Али Гейдарова. Представитель столичного главка СК РФ Юлия Иванова сообщила, что в жилище, где скрывался фигурант, проводятся обыски. Подозреваемый будет доставлен в подразделение ГСУ СК России по городу Москве для проведения следственных действий.

- Посла РФ в Швеции вызвали в МИД на фоне обвинений в кибератаках на федерацию спорта. Об этом сообщила глава МИД Швеции Анн Линде. Она также опубликовала в своем твиттере ссылку на доклад прокуратуры Швеции, согласно которому в период с декабря 2017 года по май 2018 года Шведская спортивная конфедерация была объектом неоднократных кибератак. По мнению шведской стороны, к взломам причастна Россия.

- Российские экологи обеспокоены планами Японии слить в океан воду с "Фукусимы-1". В "Гринпис" считают, что "выбрасывание радиоактивных отходов в открытую среду является делом аморальным". Ранее в МИД РФ заявили, что официальной информации из Японии по данному вопросу недостаточно. В частности, нет оценок рисков для экологии Тихоокеанского региона, к которым может привести вышеупомянутое решение.

- В Миннеаполисе подала в отставку застрелившая темнокожего сотрудница полиции. Сотрудница полиции Ким Поттер, случайно застрелившая темнокожего мужчину в пригороде Миннеаполиса, а также начальник полиции Тим Гэннон подали в отставку во вторник, сообщает Associated Press. Ранее за отстранение Поттер и Гэннона от должностей высказались члены городского совета.

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