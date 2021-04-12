Путин освободил генерала Рудого от должности первого замдиректора ФСИН

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин освободил от должности первого замглавы Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Анатолия Рудого.

Соответствующий указ размещен в понедельник на портале правовой информации, он вступает в силу со дня подписания.

Рудому 53 года. По данным сайта ФСИН, он уроженец подмосковной Балашихи, выпускник Горьковского высшего зенитного ракетного командного училища противовоздушной обороны служил в Вооруженных силах до 1994 года. С 1994 по 2012 годы проходил службу на различных должностях в Государственной фельдъегерской службе.

На должность первого заместителя директора ФСИН был назначен указом президента РФ в марте 2014 года.