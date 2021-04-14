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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 05:54Заразились
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В России за сутки выявлено 8,3 тыс. случаев заражения коронавирусом

В России за сутки выявлено 8,3 тыс. случаев заражения коронавирусом
Фото: ЕРА/ТАСС

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Еще 8326 случаев заражения коронавирусной инфекцией нового типа выявлено в России за минувшие сутки, сообщает оперштаб.

Скончались в стране еще 399 человек, общее число жертв COVID-19 в стране достигло 104 тысяч.

Поправились и выписаны во всей РФ уже 4,29 млн пациентов, в том числе 9447 за последние сутки.

Новые эпизоды регистрировались в 84 регионах РФ. В Москве суточный прирост составил 1837. В Петербурге 712 новых случаев, в Московской области - 568.

Наименьшее число заболевших за сутки выявлено республике Алтай и в Туве - по два случая, в Еврейской АО - один, в Ненецком АО не зафиксировано ни одного случая.

За все время пандемии в России было зафиксировано 4,66 млн заражений. По этому показателю РФ остается на пятом месте в мире. Лидируют в антирейтинге США (31,34 млн инфицированных), Индия (13,87 млн), Бразилия (13,59 млн) и Франция (5,16 млн). В Великобритании, по данным Университета Джонса Хопкинса, 4,39 млн случаев COVID-19, в Турции - 3,96 млн.

Хроника коронавируса. Апрель.

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