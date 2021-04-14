Число новых COVID-заражений в Москве вновь не превысило 2 тыс.

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Еще 1 837 заболевших COVID-19 выявили в Москве. Это третьи сутки подряд, когда в столице фиксируют менее 2 тыс. случаев коронавирусной инфекции, сообщил оперативный штаб по контролю ситуации с коронавирусом.

Накануне сообщалось о выявлении 1 782 новых инфицированных.

За все время пандемии COVID-19 переболели 1,053 млн москвичей.

Выздоровел за сутки 1 751 столичный житель, общее число победивших коронавирус пациентов в Москве достигло 964 837 человек.

В городе скончались за последние 24 часа 52 пациента с коронавирусом, всего COVID-19 привел к смерти 17 412 человек.

С 12 февраля в столице выявляли менее 2 тыс. случаев заболевания в сутки, эта тенденция изменилась 1 и 4 марта, а также 1, 3, 8, 9, 10 и 11 апреля, когда в городе зафиксировали свыше 2 тыс. случаев COVID-19.

В начале января 2021 года этот показатель превышал 5 тыс.