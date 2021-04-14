Центр "Насилию.нет" оштрафован на 300 тысяч рублей

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Перовский суд Москвы оштрафовал правозащитный центр "Насилию.нет" на 300 тысяч рублей за нарушение порядка деятельности НКО-иноагента. Об этом "Интерфаксу" сообщил юрист Кирилл Коротеев.

Центр, который занимается проблемами домашнего насилия, 29 декабря 2020 года был внесен Минюстом в реестр НКО, исполняющих функцию иноагентов.

"Насилию.Нет" существует с 2015 года, как НКО он зарегистрировался в 2018 году, офис организации находится на Новинском бульваре в Москве.

Директор фонда Анна Ривина ранее объясняла, что ее организация оказывает психологическую и юридическую помощь жертвам домашнего насилия, меняет "установившийся порядок вещей, при котором насилие дома является нормой, о которой не принято говорить". В день признания организации иноагентом Ривина высказала мнение, что центр пострадал преимущественно за участие в работе над законопроектом против домашнего насилия.