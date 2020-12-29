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Правозащитный центр "Насилию.нет" признан иноагентом

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Минюст сообщил, что включил в реестр НКО-иностранных агентов правозащитный центр "Насилию.нет", который занимается проблемами домашнего насилия.

"Насилию.Нет" существует с 2015 года, как НКО он зарегистрировался в 2018 году. Основными целями центра являются борьба с домашним насилием, помощь пострадавшим. Офис организации находится на Новинском бульваре в Москве.

Директор фонда Анна Ривина ранее объясняла, что ее организация оказывает психологическую и юридическую помощь жертвам домашнего насилия, меняет "установившийся порядок вещей, при котором насилие дома является нормой, о которой не принято говорить".

29 декабря Ривина высказала мнение, что центр пострадал преимущественно за участие в работе над законопроектом против домашнего насилия.

В марте Ривина сообщала, что "Насилию.нет" не получил президентский грант в 2020 году. По ее словам, 150 000 рублей пожертвований, которые центр получает в месяц, может хватить только на аренду офиса, куда жертвы бытового насилия будут приходить ежедневно. Чтобы выжить и платить зарплаты и налоги, организации нужно около 500 000 рублей в месяц, писала она.

В середине декабря Ривина сообщила, что в организации началась внеплановая проверка Минюста.

Насилию.Нет Минюст иноагенты Анна Ривина

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