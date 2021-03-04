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Аккредитованных в РФ иностранных журналистов смогут включать в реестр физлиц-иноагентов

Аккредитованных в РФ иностранных журналистов смогут включать в реестр физлиц-иноагентов
Фото: Frank Molter/picture alliance via Getty Images

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - В реестр физических лиц-иноагентов в России, над созданием которого работает Минюст, при определенных условиях могут попасть иностранные журналисты.

Такую норму содержит проект приказа ведомства "О списке физических лиц, выполняющих функции иностранного агента", размещенный в четверг на портале проектов нормативных правовых актов.

В частности, согласно документу, основанием для внесения физического лица, выполняющего функции иностранного агента, в список является распоряжение министерства, издаваемое на основании получения "информации о деятельности иностранного журналиста, аккредитованного в РФ, связанной с выполнением функций иностранного агента, несовместимой с его профессиональной деятельностью журналиста".

В РоссииМинюст РФ создаст еще один реестр иноагентовМинюст РФ создаст еще один реестр иноагентовЧитать подробнее

19 февраля стало известно, что Минюст создаст реестр иностранных агентов, в который будет вносить незарегистрированные и не имеющие юридического лица общественные организации, а также физлиц, финансируемых из иностранных источников и ведущих в России политическую деятельность.

30 декабря 2020 года президент РФ Владимир Путин подписал закон о введении уголовной ответственности за злостное нарушение порядка деятельности иноагентов в РФ. Документ вводит уголовную ответственность для лиц, ранее подвергнутых административному наказанию за непредставление заявления о включении в список физлиц-иноагентов или отчета о деятельности для иноагентов. Подобное наказывается штрафом в размере до 300 тыс. рублей либо лишением свободы на срок до пяти лет.

То же касается случаев непредоставления заявления о включении в список физлиц-иноагентов, совершенное лицом, осуществляющим в интересах иностранного государства (или граждан) сбор сведений в области военной, военно-технической деятельности РФ, получение которых указанными субъектами может быть использовано против безопасности РФ.

Кроме того, за нарушение порядка деятельности иностранного СМИ, выполняющего функции иностранного агента, и (или) учрежденного им российского юрлица-иноагента, совершенное лицом, ранее подвергнутым за такое нарушение административному наказанию, введен штраф в размере до 300 тыс. рублей либо лишение свободы на срок до двух лет.

Аналогичное наказание предусмотрено для случаев неисполнения требований для иноагентов, ранее уже подвергшимся административному наказанию.

Также введено наказание за злостное уклонение от исполнения обязанностей по представлению документов, необходимых для включения в реестр НКО-иноагентов либо в реестр незарегистрированных общественных объединений-иноагентов. Подобное наказываться штрафом в размере до 300 тысяч рублей либо лишением свободы на срок до двух лет.

Минюст РФ

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