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Правительство РФ утвердило новые правила маркировки алкоголя

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - Правительство РФ утвердило правила маркировки алкогольной продукции федеральными специальными марками, а также правила изготовления, приобретения и уничтожения марок.

Соответствующее постановление правительства опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

В настоящее время алкогольная продукция, произведенная в России, маркируется федеральными специальными марками, которые выдаются Росалкогольрегулированием. Весь алкоголь, который импортируется на территорию страны, маркируется акцизной маркой на алкоголь, выдаваемой таможенными органами.

Новые правила предусматривают унификацию типа марок для импортного и отечественного алкоголя - теперь для любого алкоголя, подлежащего маркировке, будут применяться федеральные специальные марки. Полномочия по выдаче марок будут централизованы в одном ведомстве - Росалкогольрегулировании.

Цена федеральных спецмарок составит 1,89 тыс. рублей за 1 тыс. штук.

Постановление вступает в силу с 1 января 2021 года и действует до 31 декабря 2026 года.

правительство

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