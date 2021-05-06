Минпромторг подготовил меры по борьбе с контрафактом до 2025 года

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Минпромторг подготовил и направил в правительство план реализации стратегии по борьбе с незаконным оборотом промышленной продукции до 2025 года, однако по отдельным мерам плана остаются разногласия с другими ведомствами, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе министерства.

В феврале премьер-министр Михаил Мишустин утвердил пятилетнюю стратегию по противодействию незаконному обороту промпродукции. Ответственным за ее реализацию назначен Минпромторг. У министерства было три месяца на подготовку плана исполнения стратегии.

"При разработке проекта плана учтены предложения органов законодательной власти, федеральных органов исполнительной власти, органов власти субъектов Российской Федерации, отраслевых и общественных организаций, включая ТПП и РСПП. На сегодняшний день завершены все предусмотренные процедуры согласования с федеральными органами исполнительной власти. Проект плана внесен в правительство 6 мая", - сообщили в пресс-службе Минпромторга.

Называть конкретные предложения, включенные в план, там не стали.

"Большинство мероприятий проекта плана носят межведомственный характер, с целью координации действий всех участников регулирования и контроля по различным отраслям промышленности и торговли, а исполнителями мероприятий проекта плана являются как правило несколько органов власти, - отметили в Минпромторге. - На сегодняшний день по некоторым мероприятиям проекта плана не урегулированы разногласия ряда ведомств, дальнейшие согласительные процедуры по этим мероприятиям будут проводится на площадке аппарата правительства РФ".

В плане есть меры по совершенствованию законодательства, координации работы органов власти, разработке и применению механизмов противодействия обороту контрафактной продукции, развитию системы прослеживаемости, внедрению системы мониторинга, гармонизации законодательств государств - членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и другие.

Ранее сообщалось, что стратегия предполагает развитие системы прослеживаемости товаров, применение мер, направленных на пресечение использования поддельных сопроводительных документов, противодействие нелегальным логистическим схемам, в том числе, с учетом развития интернет-торговли.

Помимо стратегии правительство в марте утвердило концепцию мониторинга и оценки ситуации в сфере противодействия незаконному обороту промышленной продукции. В соответствии с этой концепцией в России до конца 2022 года будет запущен автоматизированный контроль за товарами на базе Государственной информационной системе промышленности (ГИСП).

Приоритетными отраслями для мониторинга контрафактной продукции выбраны пищевая и легкая промышленность, фармацевтика, авто- и авиапром, индустрия детских товаров, химическая и электронная промышленность, сельскохозяйственное машиностроение, строительная отрасль и ряд других.