В Минфине отрицают разногласия с ЦБ по налогообложению криптовалюты

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - У ведомств нет неурегулированных разногласий по законопроекту о налогообложении в России криптовалют, скоро поправки к документу рассмотрят в правительстве и внесут в Госдуму, заявил "Интерфаксу" замминистра финансов Алексей Моисеев. Их уже одобрила комиссия правительства по законопроектной деятельности, добавил он.

Ранее в среду источник агентства рассказал, что законопроект, поправки ко второму чтению которого должны были поступить в Думу еще в середине март, застрял в согласованиях. По его словам, Минфин и Банк России не могут договориться в части допуска налоговиков к банковским счетам граждан для контроля за операциями с криптовалютой.

В декабре 2020 года правительство внесло в Госдуму законопроект, который вводит в Налоговый кодекс норму об обязательном декларировании цифровой валюты в том случае, если оборот средств или остаток на счете по операциям с криптовалютой за год составит более 600 000 рублей. Также документ вводит штрафы для налогоплательщиков, не включивших в налоговую базу прибыль (для компаний) или доходы (для физлиц) от данных операций. Функции рыночной оценки цифровой валюты для расчета размеров штрафов закреплялись за ФНС.

Одна из норм законопроекта вызвала возражение ЦБ. По ней налоговые органы наделяются правом получать от кредитных организаций справки об операциях по банковским счетам физических лиц, если указанные операции связаны с цифровой валютой. При этом основанием для получения выписок может служить лишь наличие у ФНС признаков, которые указывают на возможное нарушение законодательства. ЦБ в своем письме (есть в распоряжении "Интерфакса") предлагало исключить этот пункт из законопроекта, так как, по мнению регулятора, данное право может быть реализовано налоговиками в рамках действующего законодательства при проведении налоговых проверок, то есть никаких дополнительных полномочий налоговикам не требуется.

Минфин в своем письме (есть в распоряжении "Интерфакса") называл предложенную схему "тонкой настройкой", основанной на риск-ориентированном подходе, которая позволит, с одной стороны, избежать уклонения от уплаты налогов от операций с цифровой валютой, а с другой - не перегружать банки и физлица налоговыми проверками.

В Минфине уточнили, что поправки в части расширения полномочий ФНС по допуску к счетам граждан для контроля операций с криптовалютой в итоге не были подвергнуты корректировке.