Дума приняла в I чтении законопроект о налогообложении цифровой валюты

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Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Госдума приняла в первом чтении законопроект, который вводит в Налоговый кодекс (НК) РФ норму об обязательном декларировании цифровой валюты и штрафы для налогоплательщиков, не включивших в налоговую базу прибыль или доходы от операций, расчеты по которым осуществлялись с использованием цифровых валют.

Законопроект (N1065710-7) был внесен в парламент правительством в декабре 2020 г. Он предлагает признать цифровую валюту имуществом в целях применения НК.

Согласно поправкам, обязательному налоговому декларированию будут подлежать операции с цифровой валютой на сумму свыше 600 тыс. руб. в год, а ФНС получит право требовать у банков выписки по счетам физлиц, если операции на счетах связаны с переводом цифровой валюты и есть признаки возможного нарушения налогового законодательства.

За непредставление отчета об операциях и остатках цифровой валюты или представление недостоверных сведений предусматривается штраф в размере 10% от наибольшей из двух сумм в рублевом эквиваленте - поступления или списания валюты, информация о которых не была представлена, за нарушение срока представления информации - штраф 50 тыс. рублей. Если налогоплательщик не включил в налоговую базу прибыль или доходы от операций, расчеты по которым осуществлялись с использованием цифровой валюты, ему будет грозить штраф в размере 40% от суммы неуплаченного налога в части таких операций.

Ранее законопроект получил отрицательное заключение президентского совета по кодификации, а также целый ряд замечаний правового управления Госдумы, комитета по бюджету, комитета по законодательству. Главное замечание - законопроект признает цифровую валюту имуществом, но только для применения Налогового кодекса, в то время как в Гражданском кодексе такое понятие, как цифровая валюта, отсутствует.

Определение цифровой валюты содержится во вступившем в силу с 1 января 2021 г. законе о цифровых финансовых активах (ЦФА), но этот же закон запрещает в РФ рекламу способов платежа цифровыми валютами и использование криптовалюты для оплаты товаров и услуг. При этом ситуация осложняется еще и тем, что закон о банкротстве и об исполнительном производстве признает цифровую валюту имуществом.