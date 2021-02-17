Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:17Заразились
на 17.02В России 4 112 151+12 828В мире 109 507 408+350 583

Дума приняла в I чтении законопроект о налогообложении цифровой валюты

Дума приняла в I чтении законопроект о налогообложении цифровой валюты
Фото: Yuriko Nakao/Getty Images

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Госдума приняла в первом чтении законопроект, который вводит в Налоговый кодекс (НК) РФ норму об обязательном декларировании цифровой валюты и штрафы для налогоплательщиков, не включивших в налоговую базу прибыль или доходы от операций, расчеты по которым осуществлялись с использованием цифровых валют.

Законопроект (N1065710-7) был внесен в парламент правительством в декабре 2020 г. Он предлагает признать цифровую валюту имуществом в целях применения НК.

Согласно поправкам, обязательному налоговому декларированию будут подлежать операции с цифровой валютой на сумму свыше 600 тыс. руб. в год, а ФНС получит право требовать у банков выписки по счетам физлиц, если операции на счетах связаны с переводом цифровой валюты и есть признаки возможного нарушения налогового законодательства.

За непредставление отчета об операциях и остатках цифровой валюты или представление недостоверных сведений предусматривается штраф в размере 10% от наибольшей из двух сумм в рублевом эквиваленте - поступления или списания валюты, информация о которых не была представлена, за нарушение срока представления информации - штраф 50 тыс. рублей. Если налогоплательщик не включил в налоговую базу прибыль или доходы от операций, расчеты по которым осуществлялись с использованием цифровой валюты, ему будет грозить штраф в размере 40% от суммы неуплаченного налога в части таких операций.

Ранее законопроект получил отрицательное заключение президентского совета по кодификации, а также целый ряд замечаний правового управления Госдумы, комитета по бюджету, комитета по законодательству. Главное замечание - законопроект признает цифровую валюту имуществом, но только для применения Налогового кодекса, в то время как в Гражданском кодексе такое понятие, как цифровая валюта, отсутствует.

Определение цифровой валюты содержится во вступившем в силу с 1 января 2021 г. законе о цифровых финансовых активах (ЦФА), но этот же закон запрещает в РФ рекламу способов платежа цифровыми валютами и использование криптовалюты для оплаты товаров и услуг. При этом ситуация осложняется еще и тем, что закон о банкротстве и об исполнительном производстве признает цифровую валюту имуществом.

Госдума ФНС

Новости

Нефть Brent подорожала до $64,13 на рекордном падении добычи в США

Курс биткойна поднялся выше $51000

Курс биткойна поднялся выше $51000

Акции "Белуга Групп" и "Абрау-Дюрсо" подорожали на треть

Минсельхоз допустил рост цен на яйца и мясо птицы в рамках инфляции

Производители яиц и мяса птицы предложили повысить цены на 10%

Производители яиц и мяса птицы предложили повысить цены на 10%

Автоматизация как средство решения "болевых точек" контрактной системы. Обобщение

Биткойн превысил отметку в $50 тыс.

Сбербанк в 2020 г. предотвратил попытки хищения 57 млрд руб. со счетов клиентов

Сбербанк в 2020 г. предотвратил попытки хищения 57 млрд руб. со счетов клиентов

Выручка "Яндекса" в IV квартале выросла до 71,6 млрд руб.

Банки спрогнозировали новый "суперцикл" на нефтяном рынке

Банки спрогнозировали новый "суперцикл" на нефтяном рынке
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');