В России началась отправка призывников в войска

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Отправка новобранцев со сборных пунктов в войска началась в четверг в России в рамках весенней призывной кампании, говорится в сообщении Минобороны РФ.

По заявлению военных, при отправке со сборного пункта новобранцев обеспечивают медицинскими масками и дезинфицирующими средствами на весь путь следования. Каждый новобранец в обязательном порядке будет протестирован на коронавирус. Также новобранцы смогут пройти вакцинацию от коронавируса, заявили ранее в российском Генштабе.

Перед отправкой к месту службы все призывники переодеваются в военную форму: для ВМФ - черного цвета, для ВКС и ВДВ - синего, для Сухопутных войск и остальных родов войск - защитного цвета.

В удаленные гарнизоны отправка призывников будет осуществляться самолетами военно-транспортной и гражданской авиации. Также будут организованы железнодорожные перевозки команд воинскими эшелонами и отдельными пассажирскими вагонами в составе графиков пассажирских поездов.

Согласно указу президента РФ, на срочную службу призывают 134 650 граждан. Призыв осуществляется с 1 апреля по 15 июля.

С 15 апреля в Генштабе организована работа "прямой телефонной линии" (8(495) 498-96-96, 498-96-97, 498-96-98). По этим телефонам родителей и призывников могут проконсультировать по вопросам призыва.

В ноябре 2017 года президент РФ своим указом установил численность российских Вооруженных сил - 1 902 758 человек. 1 013 628 из них являются военнослужащими, остальные - гражданский персонал.

В Минобороны РФ заявляли, что полностью отказываться от призыва на срочную службу в армию не планируется.