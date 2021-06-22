В российской армии сформирован коллективный иммунитет к коронавирусу

Фото: Гавриил Григоров/ТАСС

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - В российских Вооруженных силах благодаря прививочной кампании сформирован коллективный иммунитет к коронавирусу, сообщил замминистра обороны РФ Тимур Иванов на селекторном совещании в военном ведомстве во вторник.

"Благодаря активно проводимой вакцинации личного состава Вооруженных сил в министерстве обороны сформирован коллективный иммунитет. На сегодняшний день вакцинировано более 900 тысяч человек, в том числе 85% военнослужащих", - сказал Иванов.

Он добавил, что постановлением главного государственного санитарного врача министерства обороны от 18 июня введена обязательная вакцинация всех категорий военнослужащих, работников, задействованных на социально важных объектах, а также отдельных категорий федеральных гражданских служащих.

Иванов уточнил, что для своевременной поставки вакцин организовано взаимодействие с Минздравом России.

Замминистра обороны также сообщил, что всех призывников, направленных в войска в рамках весенней кампании, привьют от коронавируса до 15 июля.

"В первоочередном порядке проводится вакцинация призывников, которая будет завершена 15 июля", - сказал замминистра.

В рамках весеннего призыва в войска будет направлено 134 тысячи человек.