Новосибирский губернатор привился от COVID-19 "ЭпиВакКороной"

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Новосибирский губернатор Андрей Травников привился от коронавируса вакциной производства ГНЦ вирусологии и биотехнологии "Вектор".

"Привился от коронавируса вакциной "ЭпиВакКорона" новосибирского центра "Вектор". Чувствую себя отлично. Будьте здоровы! Берегите себя и своих близких!", - написал губернатор в фейсбуке.

Ранее губернатор сообщал журналистам, что выбрал эту вакцину из соображений патриотизма.

Как сообщалось, 13 апреля регион получил первую в этом году партию вакцины "ЭпиВакКорона", достаточную для полного курса иммунизации 2430 человек.

В декабре 2020 года регион получил 1 тыс. доз вакцины "ЭпиВакКорона" производства ГНЦ вирусологии и биотехнологии "Вектор".