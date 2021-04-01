ФАС вдвое снизила цену на вакцину "ЭпиВакКорона"

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Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба согласовала цену на вакцину "ЭпиВакКорона" вдвое ниже согласованной ранее - теперь это 421 рубль за дозу, говорится в базе решений ведомства.

"ЭпиВакКорона, вакцина на основе пептидных антигенов для профилактики COVID-19" (МНН - "Вакцина для профилактики COVID-19), суспензия для внутримышечного введения, 1 доза (0,5 мл), ампулы (10) - пачки картонные, в размере 4 210,10 руб.", - говорится в документе.

Ранее согласованная цена за 10 ампул составляла 9 541,05 рубля.

Цена за вакцину "Спутник V" составляет 866,81 рубля, за упаковку "КовиВак" - 4330 рублей (в упаковке - 10 ампул).