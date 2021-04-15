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Губернатор Севастополя привился от коронавируса

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что получил в четверг первый компонент вакцины от коронавируса.

"Перед началом рабочих совещаний сделал первую прививку от COVID-19", - написал Развожаев в инстаграме.

Судя по опубликованным видео, глава города привился в мобильном пункте вакцинации, который открылся на центральной площади города в понедельник.

Всего в Севастополе от COVID-19 привили около 30,5 тыс. человек, что в 2,3 раза больше количества переболевших. Для формирования коллективного иммунитета необходимо вакцинировать 60% жителей региона - порядка 200 тыс. человек. На данный момент город получил 66 тыс. доз вакцины.

В Севастополе с 17 марта 2020 года из-за угрозы коронавируса действует режим повышенной готовности. Вторая волна ограничений началась в октябре, их смягчили с 1 февраля. Сейчас запрещены массовые мероприятия, ограничена работа театров и кинотеатров, рекомендован режим самоизоляции для граждан старше 65 лет.

Диагноз COVID-19 подтвержден в регионе у 13 тыс. человек, более 500 пациентов умерли.

Севастополь Михаил Развожаев

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