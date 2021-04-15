Москалькова собралась привиться от COVID-19 в мае

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова планирует сделать прививку от коронавируса в мае,.

"Планирую сделать прививку после 22 апреля, чтобы сейчас не рисковать (...). В районе мая", - сказала Москалькова журналистам.

Омбудсмен выберет, какой вакциной привиться, на основании рекомендации врача. "Я посоветуюсь с врачом, исходя из моих особенностей, сделаю прививку", - отметила она.

По словам Москальковой, сейчас уже порядка 25 человек из аппарата уполномоченного по правам человека сделали прививку от коронавируса, все они вакцинировались "Спутником V". "На самом деле, это не так много. Люди все-таки осторожно относятся к прививке, ожидая результатов тех, кто уже ее осуществил", - сказала омбудсмен.

С 18 января в России началась массовая вакцинация населения от коронавируса. Пока преимущественно используется препарат "Спутник V", на прошлой неделе в регионы начала поступать вторая российская вакцина "ЭпиВакКорона", к вводу готовится третий препарат - "КовиВак".

22 апреля Госдума утвердит кандидатуру уполномоченного по правам человека в России. Ранее президент России Владимир Путин внес в Госдуму кандидатуру действующего уполномоченного Татьяны Москальковой.